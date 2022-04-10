«Для конкретной фигуры смотрится уместно»: Пугачева в брюках с латексной основой добавила объем в бедрах

Алла Пугачева как-то щегольнула на публике в блестящих шароварах и ботильонах, встав на каблук. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила аутфит певицы, подметив, что жена шоумена Максима Галкина визуально добавила объем в бедрах, примерив брюки с латексной основой. И не прогадала! Такой умный ход удачно скорректировал формы артистки.

Лучшие места дороже 10 тысяч рублей, обычные — 6 тысяч! Сколько стоят билеты на шоу Галкина в Израиле

«Черный не только любимый цвет Аллы Пугачевой, но и тренд текущего сезона. Хотя, я не могу сказать, что он когда-то покидал модные показы. Этот цвет почти всегда присутствует в коллекциях модных домов.

Певица надела не просто монохромных черный образ, но сочетала несколько разных фактур. Это один из главных приемов стильного образа при желании облачиться в единый цвет — рекомендую взять на заметку.

Джемпер, брюки и аксессуары гармонично смотрятся на фигуре Аллы и образ ей идет. Учитывая, что у певицы стройные ноги — брюки с латексной фактурой визуально добавляют объем, но именно для конкретной фигуры это смотрится уместно. Когда присутствует лишний объем в зоне бедер и ног, я рекомендую выбирать матовые фактуры.

За счет единого цвета одежды и обуви нет ощущения разбитого образа из-за оголенных щиколоток, наоборот, он смотрится легче и аккуратнее. Аксессуары так же удачно подобраны под костюм, они не выбиваются, а гармонично подчеркивают его. Кстати, различные митенки и перчатки — тоже один из трендов. Рекомендую к нему присмотреться», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.