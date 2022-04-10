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Елизавета II необычным способом почтила память принца Филиппа

Герцог Эдинбургский умер год назад.

Елизавета II необычным способом почтила память принца Филиппа
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер год назад – 9 апреля 2021-го. До своего 100-летия он не дожил всего два месяца.

Известно, что накануне королевская семья почтила память близкого человека семейным обедом, а Елизавета II еще и необычным способом. В королевском аккаунте было опубликовано видео, смонтированное из фотографий принца Филиппа разных лет. Двухминутный ролик сопровождает голос, читающий лирическое стихотворение британского поэта и прозаика Саймона Армитиджа.

Елизавета II и принц Филипп с детьми
Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз, принцесса Анна. 1953 год. Фото: Global Look Press

Напомним, прощание с принцем Филиппом прошло 17 апреля 2021 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. С британской королевой герцог прожил в браке более 70 лет.

Елизавета II, принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп. 1960 год. Фото: Global Look Press

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