Елизавета II необычным способом почтила память принца Филиппа

Герцог Эдинбургский умер год назад.

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер год назад – 9 апреля 2021-го. До своего 100-летия он не дожил всего два месяца.

Известно, что накануне королевская семья почтила память близкого человека семейным обедом, а Елизавета II еще и необычным способом. В королевском аккаунте было опубликовано видео, смонтированное из фотографий принца Филиппа разных лет. Двухминутный ролик сопровождает голос, читающий лирическое стихотворение британского поэта и прозаика Саймона Армитиджа.

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Напомним, прощание с принцем Филиппом прошло 17 апреля 2021 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. С британской королевой герцог прожил в браке более 70 лет.

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