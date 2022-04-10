Вторая Монро! Как выглядела Ирина Розанова 35 лет назад

Сейчас актрисе 60 лет, и она не собирается уходить на пенсию.

Актриса Ирина Розанова в свои 60 лет отличается огромной работоспособностью – она активно снимается в кино, играет в спектаклях. Только за прошлый год в ее послужном списке значится 8 полнометражных и многосерийных фильмов. В этом году – уже 3.

Свою актерскую карьеру она начала в 1984 году, когда поступила на службу в Московский академический театр имени Маяковского.

Через год она снялась в фильме «Подружка моя», благодаря которому о ней узнал весь Советский Союз. 35 лет назад Ирина Розанова обладала притягательной внешностью, напоминая облик Мэрилин Монро: Большие глаза, пухлые губки, волнистые светлые волосы набок.

Сейчас артистка хорошо выглядит, хоть и не стремится любыми средствами сохранить молодость. Ставку звезда, прежде всего, делает на ухоженный вид и женственность.

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