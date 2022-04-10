«Я очень вас люблю. Ваш папа»: муж Макеевой записал душераздирающее видео, адресованное детям

Муж актрисы Анастасии Макеевой — Роман Мальков записал душераздирающее видео, которое опубликовал в своей соцсети. Бизнесмен уверяет, так у него есть надежда, что дети его увидят и услышат. По словам Романа, бывшая жена не позволяет ему ни увидеть, ни услышать всех троих детей.

«Я всего-навсего хочу слышать и видеть вас, знать о ваших успехах и неудачах, общаться с вами. Я уверен, время все расставить по местам, я вас очень люблю. Ваш папа», — сказал Мальков.

Напомним, в середине марта Светлана Малькова перебралась с тремя детьми из Словении в США. Художница рассказывала о том, что живет в Сиэтле, где хочет открыть свою художественную школу и выйти замуж. Правда, в Сети подозревают, что многодетная мама попала в секту.

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