Европейские модницы: Литвинова вслед за Нетребко выбрала «одежду Франкенштейна»

Рената Литвинова поддержала в Париже тренд на «одежду Франкенштейна». О том, что она сейчас в моде ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

Ведущий при этом замечал, что она подойдет не всем, а только тем, кто умеет ее носить. Сам он, к слову, очень любит этот стиль.

Рената Литвинова облачилась в «платье Франкенштейна», которое было сшито из разных тканей, которые на первый взгляд, не сочетались друг с другом, будто из разных модных направлений. В нижней части наряда также была сделана вставка, которая контрастировала с общим кроем юбки.

Ранее в «пальто Франкенштейна» появлялась на публике Анна Нетребко. Оно сочетало в себе элементы пальто из дорогой парчи и словно пришитого к нему пуховику. Плюс ко всему наряд имел меховой воротник.

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