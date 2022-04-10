Все случилось на лобном месте: экс-возлюбленный Бузовой рассказал об интиме с ней

Роман Гриценко пытался построить отношения с популярной блондинкой несколько лет назад.

Вот уже больше года Ольга Бузова считается свободной девушкой. После расставания с Давидом Манукяном поющая ведущая никак не может найти спутника жизни.

До встречи с Давой за блондинкой пытался ухаживать Роман Гриценко. Они познакомились на съемках «Дома-2», а позже он пытался добиться расположения звезды в шоу «План Б».

«Так, ребят, о волшебстве с Олей… Волшебства не было. Но один поцелуй был. Вы его помните, он случился на лобном месте», — признался Роман.

Добавим, что роман с Манукяном Бузова крутила полтора года. Они познакомились на съемках клипа блондинки, а расстались после ее дня рождения в прошлом году.

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