«А зачем бежать?»: Бородина недоумевает, зачем некоторые звезды спешно покидают Россию

Телеведущая не понимает действия тех, кто продает квартиры и уезжает из страны.

Накануне стало известно, что Ксения Бородина, которая больше месяца была в Израиле, продала свою московскую квартиру. Сделку с недвижимостью планирует провести и Иван Ургант. По слухам, шоумен, вернувшись из Израиля, пытается избавиться от загородного дома и элитных апартаментов в Москва-сити.

Ксения Бородина недоумевает на действиями некоторых звезд.

«Ну вот с одной стороны, это выбор каждого — оставаться тебе в этой стране или бежать с корабля. Просто уйти можно тихо, а можно бежать и лить говно на то место, благодаря которому о тебе узнали, где остались твои близкие, твои фанаты, люди, которые верили тебе! Еще раз скажу, ну беги, только я вот не пойму, а зачем бежать? Тебя что, кто-то обижает?! Зачем они все продают тут квартиры? А там их любят и будут на руках носить?!» — недоумевает Бородина в своем телеграм-канале.

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Добавим, ранее стало известно, что Собчак продала свою элитную квартиру в Хамовниках почти за миллиард рублей.

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