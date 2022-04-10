Видео, чтобы поднять самооценку: как выглядит Настя Ивлеева с утра без макияжа и наращенных ресниц

В отличие от многих отечественных звезд, ведущая не стесняется своего естественного вида.

Ольга Бузова после закрытия популярной соцсети в России, пустилась критикой на «Телеграм». Звезде категорически не нравятся «кружочки», в которых ей приходится появляться без привычных масок. И даже записала обращение к Павлу Дурову, чтобы тот как-то решил эту проблему.

Певица убеждена, что в жизни выглядит намного лучше, чем в этих видеоканалах.

А вот Настя Ивлеева совсем не комплексует в своем телеграме, не только частенько выступая в «кружочках», но и показываясь в них без макияжа и укладки. Теперь ведущая и вовсе сняла наращенные реснички и стала максимально естественной.

В воскресное утро она не только показалась на публике такой, какая есть, но и, похоже, постаралась создать максимально комичный образ.

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