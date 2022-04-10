«Больше восьмидесяти шоу я потерял»: Евгений Плющенко рассказал о последствиях санкций

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, все его контракты были с Японией, Америкой и Канадой.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Туле на шоу «Союз чемпионов» оценил последствия санкций со стороны стран Запада лично для себя.

«Я не катался и не выступал с 2008 года по России. Только в Москве и Санкт-Петербурге катался. Не то, что я не люблю страну нашу – Россию. Просто все мои контракты были с Японией, Америкой, Канадой. К сожалению, я тоже лишился этих туров. Больше восьмидесяти шоу я потерял». Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, он не падает духом. «Будем продвигать наконец-то шоу для наших болельщиков и деток, которых сегодня на нашем шоу очень много», — заявил Евгений Плющенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сын Евгения Плющенко Саша заявил, что санкций не боится. По его словам, когда он вырастет все ограничения уже против россиян будут сняты.

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