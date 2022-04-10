«С огоньком!»: Валерия рассказала об интимной жизни с Пригожиным

Иосиф Пригожин – третий муж певицы Валерии. Узами брака они связали себя в 2004 году. С тех пор – счастливы вместе, а детей артистки от Александра Шульгина Иосиф считает своими.

При этом, как выяснилось, даже у такой идеальной пары, случаются ссоры. Все это – для того, чтобы разжечь страсть в своих отношениях и утихомирить ее «с огоньком».

«Можем поссориться из-за чего угодно. Делаем это с удовольствием, с огоньком! Благо, все наши ссоры очень кратковременные. У нас вообще не растягивается», — призналась артистка в эфире «Русского радио».

больше по теме Певица Валерия назвала своего фаворита в шоу «Маска» Артистка является членом жюри третьего сезона проекта.

Напомним, недавно Пригожин поблагодарил Александра Шульгина. Продюсер считает, что благодаря ему он встретил свою любовь.

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