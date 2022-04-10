«Сколько их упало в эту бездну»: в жизни беременной Тодоренко случилась трагедия

Регина Тодоренко готовится стать мамой во второй раз. Фанаты телеведущей – в приятном ожидании. Но накануне звезда переполошила своих поклонников, опубликовав в соцсети траурный снимок – горящую свечу на черном фоне. Фото сопроводила строчками из творчества Марины Цветаевой.

«Уж сколько их упало в эту бездну. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли», — написала блогер.

Разъяснял ситуацию коллега Регины по Travel-шоу «Орел и решка» Коля Серга. Выяснилось, недавно умер ее бывший возлюбленный Алик.

«Сегодняшняя новость с Аликом, он состоял когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило», — заявил Серга.

Когда Тодоренко встречалась с умершим экс-возлюбленным неизвестно. С 2018 года она замужем за Владом Топаловым. Пара воспитывает сына Михаила. Сейчас телеведущая находится на последнем месяце беременности.

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