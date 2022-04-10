Реставрация стула своими руками
Видео
Как сочетать нежность и грубость в одном образе
Видео

«Больше в Израиле не дают»: какие деньги потерял Галкин в надежде урвать большой куш

Концерты юмориста запланированы на начало лета.

«Больше в Израиле не дают»: какие деньги потерял Галкин в надежде урвать большой куш
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин в начале марта перебрались в Израиль. Там юморист решил не сидеть сложа руки, а подзаработать. Он даст концерты в восьми городах страны в начале лета. Только вот вопреки всем ожиданиям, билеты покупают очень плохо. Хотя их цена не так высока – от пяти тысяч рублей.

Накануне стало известно, что Галкину предлагали фиксированную оплату за выступление – 10 тысяч долларов. Но шоумена такая сумма не устроила. Он хотел получить больше.

Максим Галкин с семьей
Максим Галкин с семьей. Фото: соцсети

«Больше в Израиле не дают», — сказал осведомленный в ситуации источник MK.ru.

Напомним, юморист выступит в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и Хайфе в июне.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

галкинГалкин новостиМаксим Галкин последние новости