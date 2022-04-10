Крушение надежд: Максим Галкин оказался никому не нужен в Израиле

Юморист не может распродать билеты на свои концерты.

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри уехали в Израиль. Возвращаться в Россию они пока не планируют, а чтобы хоть как-то пополнять семейный бюджет, Галкин решил подзаработать. Недавно стало известно, что шоумен даст несколько концертов в разных городах Израиля в начале лета. Но не все оказалось так просто.

Знакомые юмориста рассказали, что Максим жалуется на крушение надежд. Мол, никому он в чужой стране оказался не нужен.

«Максим Галкин заходил в парикмахерскую в Хайфе. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все», — поведал о разговоре приятель шоумена.

Добавим, цены на билеты на концерты Галкина в Израиле начинаются от пяти тысяч рублей. Юморист выступит в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и Хайфе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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