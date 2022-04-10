«Пожалуйста, не верьте»: муж Макеевой обратился к детям через соцсеть

В середине марта бывшая жена Романа Малькова – Светлана с тремя детьми перебралась в США. Многодетная мама уверяет, что сыновья и дочь не хотят общаться с родным отцом. Роман тем временем заявил, что у него нет никакой возможности связаться с наследниками, поэтому он решил записать видеообращение в соцсети.

«Дорогие мои дети – Анюта, Саша, Аким. Все мои попытки связаться с вами воспринимаются, как агрессия. Я хочу вам сказать, что я вас люблю. Люблю всем сердцем. Думаю о вас каждую секунду. Целый год я пытался договориться с вашей мамой, но в ответ получал одни оскорбления», — сказал Роман.

Бизнесмен отметил, что он не планирует разлучать детей с их мамой или вывозить в Россию.

«Я всего-навсего хочу слышать и видеть вас, знать о ваших успехах и неудачах, общаться с вами. В жизни так бывает, что взрослые расстаются. Лучше расстаться сразу, чем жить в нелюбви. Детская душа она тонкая, она очень хорошо чувствует, когда родители не любят друг друга. Пожалуйста, не верьте, когда вам говорят, что я хочу вас тайно вывезти. Это неправда. Я никогда не писал заявления на ограничение вашего передвижения, я никогда не смог бы сделать вам что-то плохое потому что вы самое дорогое, что есть у меня. Я уверен, время все расставить по местам, я вас очень люблю. Ваш папа», — добавил Мальков.

Напомним, старший сын Романа и Светланы Мальковых – 17-летний Андрей с прошлого года живет с отцом и мачехой Анастасией Макеевой в Москве.

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