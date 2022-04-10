Весенний монохром: Подольская в пальто цвета фуксии отметилась в машине с сыновьями

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков. Недавно он отпраздновал свой день рождения и выпустил новый хит с Леонидом Агутиным.

При этом артист также активно помогает воспитывать двоих сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Порой пара даже устраивает свидания.

А вот Подольская готовит дома и воспитывает малышей, хоть и пользуется порой услугами няни. У певицы дни обычно проходят в разъездах, так как она участвует в съемках и дает концерты.

Примечательно, что 9 апреля артистка решила сама покататься детей на машине. Она предстала в пальто -халате цвета фуксии и вязаной шапке в тон. На заднем сидении расположились ее наследники. Они вели себя тихо.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. Певица поддержала тренд на монохром. «Вам очень идет! Цвет — огонь!», «Ваши дети ангелы», «Фуксия — очень стильно», «По-весеннему ярко! Обожаю такие цвета!», «Всегда круто выглядите», «Натуська, ты просто умничка!», «Старший стал совсем взрослым», — прокомментировали пост подписчики.

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