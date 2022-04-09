«Меня это добило»: близкие рассказали о смерти бывшего возлюбленного Регины Тодоренко

Друг и коллега Регины Тодоренко заявил, что недавно умер бывший возлюбленной телеведущей.
Примечательно, что на днях Регина опубликовала в личном микроблоге фото горящей свечи на темном фоне и вспомнила стихотворные строки о смерти.
«Уж сколько их упало в эту бездну. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли», — процитировала телеведущая Марину Цветаеву.
Поклонники Тодоренко не поняли, почему знаменитость разместила такую мрачную публикацию. Но вскоре связали это со смертью экс-возлюбленного жены Влада Топалова.
О гибели бывшего бойфренда Регины Тодоренко рассказал бывший ведущий популярного тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга.
«Сегодняшняя новость с Аликом, он состоял когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило», — отметил телеведущий в личном микроблоге.
Напомним, ранее Регина Тодоренко высказала опасения по поводу своей беременности. Знаменитость переживает, что стресс из-за сложившейся ситуации в мире не лучшим образом скажется на здоровье ее будущего малыша.
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