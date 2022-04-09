«Вы такая молодец»: жена Глеба Матвейчука пожалела Светлану Малькову

Возлюбленная бывшего мужа Анастасии Макеевой высказалась о конфликте артистки и Светланы Мальковой. Елена Глазкова встала на сторону экс-избранницы Романа Малькова.

Жена исполнителя Глеба Матвейчука заступилась за соперницу Анастасии Макеевой. Елена Глазкова сопереживает Светлане Мальковой, которая после развода с Романом Мальковым поссорилась с сыном.

«Света, удачи! Как вы сами сказали, четверо детей даются только очень сильным женщинам. Вы такая молодец. И хоть я ортодоксальный патриот, никогда не стану реагировать на подло выставленную переписку. Тем более, когда речь идет о самом дорогом — о сыне. Как же это подло. Мы с вами», — написала в соцсетях Елена Глазкова.

«Если бы она была сильной и умной женщиной, я бы, наверное, испугалась. А тут…», — добавила Елена.

Напомним, ранее Светлана Малькова уехала в Америку, откуда продолжила словесно нападать на артистку Анастасию Макееву. Бывшая возлюбленная Романа Малькова уверена, что актриса разбила ее жизнь.

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