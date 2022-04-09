Макsим вернется на сцену этим летом

Еще в прошлом году артистка находилась с 90% поражения легких.

Исполнительница Макsим порадует поклонников живым выступлением на концерте в июне этого года.

Артистке запретили петь врачи во время ее восстановления после сложной болезни. Напомним, летом прошлого года медики боролись за жизнь Макsим. У исполнительницы были пневмония и серьезное поражение легких.

Певица долгое время находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. После выздоровления Макsим предстояло восстановление. А врачи поставили ограничение на выступления певицы.

Поклонники рыжеволосой красавицы со звонким голосом расстроились после таких новостей. Но здоровье артистки было для всех важнее всего.

В последнее время 38-летней артистке намного лучше. Поэтому Макsим согласилась спеть на концерте этим летом. Выступление пройдет в июне в зеленом Театре ВДНХ. Об этом сообщили в kp.ru.

Напомним, ранее Макsим записала совместный хит с Егором Кридом. К одной из песен артистки шоумен и рэпер добавил речитатив и получился новый трек, который уже полюбился слушателю.

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