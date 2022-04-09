Звезда «Бумажного дома» смог спастись из горящего здания

Исполнитель главной роли в сериале «Элита» Мигель Эрран признался, что в его доме случился пожар. Актер оказался на волосок от смерти.

Неприятности и происшествия не обходят известных людей стороной. Когда случается неприятность, популярность и большие гонорары уходят на второй план. Артисты вспоминают, что они ничем не отличаются от других и легко могут оказаться на грани жизни и смерти.

Актер Мигель Эрран рассказал в личном микроблоге, что ночью его недвижимость воспламенилась. Мигель выбрался из дома и не пострадал.

«С добрым утром», – написал Эрран в соцсетях после беспокойной ночи.

Артист не назвал причины возникновения пожара. Мигелю удалось выскочить из окна своей комнаты вовремя. Так знаменитость спас себе жизнь.

Напомним, ранее российская артистка Марина Хлебникова, чья квартира тоже воспламенилась, впервые пришла на телепрограмму после личной трагедии. Похудевшая певица в беседе с Андреем Малаховым рассказала о трудном восстановлении после страшного пожара в своем доме.

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