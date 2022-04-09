«Ну вот, знакомьтесь, Эйтан»: 68-летний Макаревич показал лицо новорожденного сына

Единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени» недавно стал папой в четвертый раз.

Андрей Макаревич является певцом и телеведущим. Он выступает с рок-группой «Машина времени». Артист также много путешествовал и снимал фильмы. У него также насыщенная личная жизни.

Он не только три разы был в браке, но и имел отношения журналисткой Анной Рождественской, которая родила ему дочку. Также от второго брака у него есть сын Иван, который стал актером, и внебрачная дочка Даная, живущая в США.

больше по теме Большая семья: как живет американская дочь Андрея Макаревича Дане Дорошенко 48 лет.

А в 2019 году Макаревич женился в четвертый раз. Его избранницей стала израильская журналистка Эйнат Кляйн, которая родилась в Киеве. Ей всего 37 лет. На днях она подарила артисту четвертого ребенка.

Теперь у певца растет еще один сын, который получил необычное имя Эйтан. Примечательно, что роды прошли в Израиле, куда недавно уехали многие артисты, включая Аллу Пугачеву. Теперь Андрей показал фото сына. Он не стал прятать его лицо, как делают обычно знаменитости.

«Ну вот, знакомьтесь, Эйтан. Отличный парень», — написал певец.

Поклонники снова присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что малыш очень красивый. «Большое счастье, здоровья малышу и родителям», «Какой он милый», «Просто прелесть», «Новая жизнь, новая радость», «Такой он сладкий», «Имя классное», «Родители, забота обеспечена», «Классный парень», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!