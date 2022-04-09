«Папа, купи»: Арсений Шульгин показал внучку Валерии на шопинге

Бизнесмен провел целый день с женой и дочерью.

Младший сын Валерии – Арсений Шульгин – разместил в личном микроблоге кадры выходного дня со своими любимыми девочками. Арсений отправился на бранч с женой и дочкой, а также обновил гардероб наследницы.

Шульгин показал сборы дочери перед выходом в свет. Внучка певицы Валерии в синем кардигане на пуговицах и пудровых брючках посетила вначале ресторан, а затем модный бутик.

Сын Валерии запечатлел наследницу за примеркой новых туфель.

«Папа, купи!», – пошутил Арсений, увидев дочку с задумчивым лицом.

«Комочек добра и позитива. Извините за передоз папского контента, Семейный бранч. Круассан точит, постоянно тянется к взрослой тарелке», –написал Арсений, полюбовавшись наследницей.

А жена Шульгина покормила малышку, которая улыбалась своим родителям.

Напомним, ранее Арсений Шульгин запечатлел дочку за завтраком в роскошной квартире с панорамными окнами. Селин помогла папе доесть гранолу с ягодами и зарядила его улыбкой на целый день.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.