Домик из бруса: в каких условиях живет экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова

Ксения Новикова из «Блестящих» всю жизнь мечтала о собственном загородном доме. И вот ее мечта сбылась. Певица построила двухэтажный домик из бруса в трех километрах от МКАД. Зато, как признается артистка, заработала на недвижимость сама.

Дом общей площадью в 250 квадратных метров. Бассейна и камина нет.

«Техника и кухня – самые простые, я заказывала все в сетевых магазинах. Мне главное – чтобы было удобно», — рассказала Ксения в шоу «Секрет на миллион».

На первом этаже у Ксении большая кухня с гостиной. На втором – три спальни и гардеробная комната.

С хозяйством Ксении помогает отец. Он следит за домом и часто выполняет мужскую работу.

Всего Новикова потратила на дом больше 20 миллионов рублей.

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