«Стильный образ»: Жасмин примерила васильковое платье в горох с разрезом

Исполнительница Жасмин похвасталась обновками в последних публикациях личного микроблога. Знаменитость отдала предпочтение черным и синим краскам в свежем образе на весну.

Жасмин надела платье с длинным разрезом спереди. V-образный ворот и горох на ярко-синей ткани украсили наряд. Певица подчеркнула талию бархатным поясом черного цвета. А поверх платья Жасмин накинула вязаный кардиган с перьями на подоле.

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Артистка дополнила образ остроносыми ботильонами и круглыми серьгами.

«Кстати, часто источником вдохновения для коллекций служит культурное наследие России. «Русские сезоны» Сергея Дягилева буквально оживают на трикотажных полотнах в окружении искусственного жемчуга, стекляруса и перьев страуса», – рассказала Жасмин о своем кардигане. Жасмин в ярком платье. Фото: личный архив певицы «Очень классный и красивый образ. Синий – ваш цвет», «Невероятно красивый и стильный образ», «Обалденная одежда, влюблена с первого взгляда», – написали восхищенные поклонники певицы.

Напомним, ранее Жасмин кардинально сменила имидж и стала блондинкой. Весной знаменитости захотелось перемен, в том числе изменений в своем образе.

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