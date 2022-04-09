«Стильный образ»: Жасмин примерила васильковое платье в горох с разрезом

Исполнительница Жасмин похвасталась обновками в последних публикациях личного микроблога. Знаменитость отдала предпочтение черным и синим краскам в свежем образе на весну.
Жасмин надела платье с длинным разрезом спереди. V-образный ворот и горох на ярко-синей ткани украсили наряд. Певица подчеркнула талию бархатным поясом черного цвета. А поверх платья Жасмин накинула вязаный кардиган с перьями на подоле.
Артистка дополнила образ остроносыми ботильонами и круглыми серьгами.
«Кстати, часто источником вдохновения для коллекций служит культурное наследие России. «Русские сезоны» Сергея Дягилева буквально оживают на трикотажных полотнах в окружении искусственного жемчуга, стекляруса и перьев страуса», – рассказала Жасмин о своем кардигане.
Жасмин в ярком платье. Фото: личный архив певицы
«Очень классный и красивый образ. Синий – ваш цвет», «Невероятно красивый и стильный образ», «Обалденная одежда, влюблена с первого взгляда», – написали восхищенные поклонники певицы.
Напомним, ранее Жасмин кардинально сменила имидж и стала блондинкой. Весной знаменитости захотелось перемен, в том числе изменений в своем образе.
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