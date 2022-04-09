«Нашла в Испании»: как Ксения Новикова спасала детей от мужа-тирана

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова пережила настоящий ад. Ее бывший муж Андрей Середа, пытаясь вернуть певицу после расставания, украл их совместных сыновей и увез в Лондон.

Его условие было одно – певица должна была вернуться к мужу, нравится ей это или нет. Иначе детей своих она больше не увидит.

«Несколько месяцев они жили в Лондоне, он мне даже не давал поговорить по телефону с мальчиками. Потом я узнала, что он перевез их в Испанию. Я сразу туда поехала. Адвокат моя сказала, чтоб я любым способом вышла с детьми на улицу, и она бы меня отвезла в посольство, нам уже давали убежище. Но Андрей прочитал мою переписку и все отменил.

Середа не выпускал нас из квартиры, адвокат вызвала полицию. Но ему удалось уехать с сыновьями, он решил снова их вывести в Лондон. И тогда мне помогла полиция Испании. Они закрыли ему выезд из страны и объявили, что если он не вернет детей завтра утром, то ему будет грозить большой тюремный срок. Только так мы остановили этого человека», — призналась Ксения в шоу «Секрет на миллион».