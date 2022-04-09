«Выключите всех!»: Ксения Новикова из «Блестящих» рассказала, как Ольга Орлова и Жанна Фриске унижали ее

Ксения Новикова пришла в группу «Блестящие», когда там, можно сказать, царствовала Ольга Орлова. Нынешняя ведущая «Дома-2» не только пела в коллективе, но и была автором некоторых композиций. И, как считают остальные девочки из группы, ей было позволено больше, чем всем остальным.

«Когда я пришла – она почувствовала конкуренцию, — рассказывает Ксения Новикова с шоу «Секрет на миллион». – С Жанной Фриске они постоянно обсуждали меня за спиной: «Ой, одета, как подросток, даже не люкс». Конечно, мне было обидно.

И даже было такое, по словам Новиковой, когда Орлова просила звукорежиссера выключить остальным солисткам микрофоны.

«Она так и сказала: «Выключите их, чтоб они мне не мешали петь», — отметила Ксения.

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