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Названа популярная группа, солистки которой в 90-е могли заниматься эскортом

И это не «Блестящие».

Названа популярная группа, солистки которой в 90-е могли заниматься эскортом
Фото: pixabay.com

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова стала гостьей Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». В интервью певица рассказала, что в 90-е артисток из группы «Стрелок» часто обвиняли в эскорте.

«Я точно не знаю, но слух такой ходил именно про них», — заявила Новикова в эфире программы, вышедшей в эфир в субботу, 9 апреля.

«Стрелки», напомним, должны были стать российским ответом Spice Girls. Уже через полтора года девушки собрали «Олимпийский», однако на заре нулевых популярность коллектива пошла на убыль.

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