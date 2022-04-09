«Пепелище свое разгребаю»: исхудавшая Марина Хлебникова впервые появилась на ТВ после пожара

56-летняя певица снова поет. Она побывала на передаче Андрея Малахова.

Марина Хлебникова является известной певицей. Но в прошлом году в ее квартире случился пожар. Она спала, когда пламя стало окутывать стены. В итоге артистка два месяца провела в больнице. Она получила сильные ожоги.

Не так давно Марина вернулась к работе, но заверила, что концерты давать пока не будет. Однако она не могла отказать Андрею Малахову и появилась в новом выпуске передачи «Привет, Андрей».

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Хлебникова подчеркнула постройневшие формы, надев кожаные брюки и белую блузку с рюшами. Певица продемонстрировала худое лицо. Она призналась, что до сих пор не отошла от случившегося и поделилась своими эмоциями.

«Ну как себя может чувствовать человек после пожара? Так, как чувствует себя человек после пожара — плохо! Честно скажу, Знаете, самое страшное было то, что я даже не знала, что пожар! Я так благодарна, что меня спасли МЧСовцы, что мама почувствовала все.

Мы потом нашли, где загорелось. Мы не могли найти очень долго. И они не могли найти. Два раза приходила экспертиза. И только когда отодрали гибсокартон, там увидели два обугленных черных провода от старой галогеновой лампы», — сказала гостья.

Она также выступила для публики, исполнив свой хит «Косые дожди». При этом Марина призналась, что училась заново говорить.

«Мы всегда знали, что вы певица с огоньком», — отметили другие гости.

Во время выступления певица прослезилась. Теперь она остро чувствует каждое слово.

«Из пепла, как птица феникс. Если люди что-то и писали, ну они больше знали. У них же больше информации, что со мной происходит», — прокомментировала она сплетни о себе. «Пепелище свое разгребаю, отремонтировала одну комнату. Это долго, вес нужно вымести, отмыть. Все черное», — пояснила она, чем занята теперь.

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