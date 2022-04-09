Пожалеет о своих действиях: принца Гарри считают зависимым от Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл познакомилась в 2016 году. Роман развивался так стремительно, что уже через несколько недель пара отправилась в совместный отпуск. А в мае 2018-го весь мир следил за их роскошной свадьбой.
В 2020-м герцоги Сассекские решили строить новую жизнь, не завися от королевской семьи, и уехали в США. Королевский писатель Тина Браун считает, что принц во всем потакает своей жене.
«Гарри настолько эмоционально нуждающийся, что был полностью «захвачен» Меган. Она его изменила. Я задаюсь вопросом, чем это закончится. Возможно, Гарри пожалеет о своих действиях уже после смерти королевы. Но не думаю, что семья примет его обратно», — цитирует Тину Мarie Сlaire.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей – сына Арчи и дочь Лилибет.
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