Не исключено, что в самое ближайшее время светская львица навсегда покинет Россию.

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на свои источники.

Напомним, что еще в феврале нынешнего года Ксения Собчак покинула Россию. Сначала она отправилась в Турцию, а уже оттуда улетела в Израиль.

Позже стало известно, что Ксения Собчак продала свой дом в Москве. Светская львица не раз отмечала, что ей стало некомфортно работать в родной стране из-за событий на Украине.

Добавим, что муж Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов не так давно искал преподавателя по китайскому языку. В связи с этим прошла информация, что он может эмигрировать в эту страну.

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