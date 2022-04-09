«Фигурка роскошная»: Кока в джинсах с люрексом и жакете цвета Барби «оторвалась» с Джараховым

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она не раз участвовала в телевизионных шоу. Певица сталкивалась с критикой, но в итоге смогла подписать контракт с крупным лейблом.

За последние пять лет она обрела большую армию поклонников. Артистка выпускает новые хиты, а также часто экспериментирует с имиджем. В свои 25 лет она не перестает хвастаться фигурой.

8 апреля Кока решила провести вечер с друзьями. Она отправилась на концерт. Для такого случая певица облачилась в джинсы с люреком и топ. Лук дополнил кожаный жакет цвета Барби, который в моде в этом сезоне.

Она предпочла собралась волосы в небрежную прическу. Компанию ей составили парни, среди которых был Эльдар Джарахов. Наряд подчеркнул фигуру Клавы. Она показала мягкий животик. Звезда много танцевала.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Клава, какая ты красотка», «Лук отпадный», «Ого ничего себе», «Классные джинсы и куртка», «Какая красивая», «Фигурка роскошная», «Такая необычная», «Жакет бомбический», «Выглядишь потрясающе», «Ох, парни просто без ума», «Розовый идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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