«Еще один отставной козы барабанщик»: Лоза негативно высказался о творчестве Данилко и Барских

По словам музыканта, он не расстроится из-за того, что не услышит песни украинских звезд.

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не сильно расстроится из-за ухода с российской эстрады украинских звезд Андрея Данилко и Макса Барских. Исполнитель пошутил, что не уснет лет восемь без их творчества.

«Данилко — еще один отставной козы барабанщик. Пусть, что хочет, то и поет». Юрий Лоза

Как заметил Юрий Лоза, он не знает ни одной песни Макса Барских. Если тот запретил слушать его творения, то это даже хорошо. Лоза рассматривает это как крайне положительную меру для своих мозгов, сообщает «АиФ».

Напомним, что Макс Барских и Андрей Данилко не раз негативно высказывались о России в последнее время. При этом свою карьеру они сделали именно в нашей стране.

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