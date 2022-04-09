«Зачем он в это время поехал в Америку?»: Омаров высказался о концертах Сабурова в США

По словам бизнесмена, он верит, что комик вернется в Россию и все будет нормально.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» высказался после скандального концерта комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе. Как отметил бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, на видео четко слышно, что кто-то предлагает Сабурову «определиться с позицией».

«Обычно на сцене Нурлан говорит четко и уверенно, но сейчас слышно, что он запнулся и понимаю почему. Единственное, чего я не понимаю. Если у него страхи, семья и так далее. Зачем он в это время поехал в Америку?» Курбан Омаров

По словам Курбана Омарова, он верит, что казах Нурлан Сабуров в недалеком будущем вернется в Россию и все с ним будет как и прежде хорошо.

Ранее Нурлан Сабуров попал в щекотливую ситуацию на своем концерте в Лос-Анджелесе. Один из зрителей потребовал, чтобы он обозначил свою позицию на происходящие в мире события. В ответ комик сказал следующее: «У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?»

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