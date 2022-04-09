«Она в Соединенных Штатах, у нее все хорошо»: Губерниев – о пропуске Ефимовой чемпионата России

По словам спортивного комментатора, пловчихе можно пожелать только удачи.

Комментатор Дмитрий Губерниев спокойно отнесся к известию, что знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова не приедет на первенство страны.

«Судя по фотографиям, у Юлии Ефимовой все хорошо! Поэтому пожелаем ей удачи. Она многое сделала для российского спорта. Насколько я понимаю, она в Соединенных Штатах, у нее все хорошо. Порадуемся за нее, имеет право». Дмитрий Губерниев

По словам Дмитрия Губерниева, Юлия Ефимова наверняка выступила бы на каких-либо международных стартах, если бы они сейчас были. Он верит, что пловчиху еще можно будет дождаться на воде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Юлия Ефимова заявила, что не приедет на чемпионат России по плаванию из США. Также в будущем она пропусти и мировое первенство.

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