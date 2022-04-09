«Какие вы красивые с мамочкой»: Алена Водонаева похвасталась отличными генами

Телеведущая встретилась с родительницей в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Участница второго сезона шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева разместила в личном микроблоге фотографию из театра. Знаменитость организовала культурную программу для любимой матери.

Алена в черном образе с длинным тренчем и сапогами со шнуровкой накрасила губы красной помадой. Бизнес-леди позировала с моложавой родильницей в Московском драматическом театре имени Пушкина.

«Как говорил Воланд: «Кровь — великое дело». И я с ним согласна.

Генетика — это абсолют! А дальше дело за образом жизни. Мама», – написала в личном микроблоге Водонаева.

Фанаты Алены Водонаевой восхитились красотой родительницы телеведущей.

«Невероятно красивые», «Красивые женщины», «Стала фанатом вашей мамы, как тонко она вас чувствовала и правильно воспитывала», «Как я люблю вашу маму», «Красота передается по наследству», «Какие вы красивые с мамочкой», – написали поклонники Алены Водонаевой в комментариях под фото знаменитости.

Напомним, ранее Алена Водонаева отреагировала на популярную акцию по уничтожению сумок Chanel.

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