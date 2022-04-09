«Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины»: Цой высказалась об оперной диве

Как отметила певица, она прекрасно понимает, что звезда зарабатывает в основном в Европе.

Певица Анита Цой заявила, что из России в последнее время уехало не так много звезд шоу-бизнеса, как некоторые пытаются себе представить. При этом исполнительницу расстроили слова оперной дивы Анны Нетребко.

«Анна Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины. Она заявила, что президента Путина видела всего несколько раз за всю свою жизнь. И никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живет и является налоговым резидентом Австрии». Анита Цой

По словам Аниты Цой, она прекрасно понимает, что Анна Нетребко зарабатывает деньги в основном в Европе. Российские театры столько ей платить никогда не будут. При этом она считает, что с Нетребко в будущем на Западе не будут церемониться, сообщает «АиФ».

Напомним, что Анна Нетребко лишилась работы в некоторых европейских театрах. После ее негативных высказываний в адрес России ее уволили и из российских культурных учреждений.

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