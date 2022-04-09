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«Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины»: Цой высказалась об оперной диве

Как отметила певица, она прекрасно понимает, что звезда зарабатывает в основном в Европе.

«Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины»: Цой высказалась об оперной диве
Анита Цой. Фото: Global Look Press

Певица Анита Цой заявила, что из России в последнее время уехало не так много звезд шоу-бизнеса, как некоторые пытаются себе представить. При этом исполнительницу расстроили слова оперной дивы Анны Нетребко.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

«Анна Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины. Она заявила, что президента Путина видела всего несколько раз за всю свою жизнь. И никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живет и является налоговым резидентом Австрии».

Анита Цой

По словам Аниты Цой, она прекрасно понимает, что Анна Нетребко зарабатывает деньги в основном в Европе. Российские театры столько ей платить никогда не будут. При этом она считает, что с Нетребко в будущем на Западе не будут церемониться, сообщает «АиФ».

Напомним, что Анна Нетребко лишилась работы в некоторых европейских театрах. После ее негативных высказываний в адрес России ее уволили и из российских культурных учреждений.

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АвстрияАнита ЦойАнна НетребкоЕвропаРоссия