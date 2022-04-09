Кайли Дженнер вышла на ковровую дорожку в платье из молочного латекса

Модель наверстывает упущенное во время беременности вторым ребенком.

Модель Кайли Дженнер разместила в своем микроблоге кадры с примерки платья для первого выхода на ковровую дорожку после рождения сына.

Напомним, недавно возлюбленная шоумена и исполнителя Трэвиса Скотта стала матерью во второй раз. У знаменитостей родился малыш, которого назвали Вулф Уэбстер.

Пока бизнесвумен Кайли Дженнер была беременной, она не могла наслаждаться встречей с поклонниками в рамках появления на теле- и кинопремьерах. Теперь Дженнер догоняет упущенные моменты.

Отметим, недавно в Лос-Анджелесе прошла премьера нового сезона реалити-шоу про жизнь семейства Кардашьян-Дженнер. Туда дочь Крис Дженнер отправилась в кожаном платье с эффектом глянца, которое выгодно подчеркнуло фигуру знаменитости.

Кайли собрала волосы в пучок и дополнила наряд высокими сапогами молочного оттенка.

Напомним, ранее Кайли Дженнер показала образ с костюмом свободного кроя. Модель отдала предпочтение полупрозрачным брюкам в сочетании с объемным жакетом. Знаменитость дополнила смелый наряд необычными аксессуарами.

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