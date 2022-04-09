«Кассеты, наверное, будут слушать, диски»: Лазарева пожалела «потерявшего все» Меладзе

Телеведущая Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «ЖВЛ» встала на защиту музыканта Валерия Меладзе, который, как она считает, стал неугодным в России.
«Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски».
По словам Татьяны Лазаревой, есть музыканты, которые открыто поддерживают власть. В качестве примера она привела Николая Баскова. Причина, как считает Лазарева в том, что певцу «сложно терять то, что имеет».
Напомним, что Валерий Меладзе негативно в последнее время отзывается о России. Однако он продолжает с успехом зарабатывать деньги в нашей стране. Не так давно, к примеру, у него прошел закрытый концерт в одном из заведений Санкт-Петербурга.
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