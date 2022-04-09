«Кассеты, наверное, будут слушать, диски»: Лазарева пожалела «потерявшего все» Меладзе

Телеведущая посчитала, что музыканту не дают выступать в России, хотя он участвует в закрытых вечеринках.

Телеведущая Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «ЖВЛ» встала на защиту музыканта Валерия Меладзе, который, как она считает, стал неугодным в России.

«Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски». Татьяна Лазарева

По словам Татьяны Лазаревой, есть музыканты, которые открыто поддерживают власть. В качестве примера она привела Николая Баскова. Причина, как считает Лазарева в том, что певцу «сложно терять то, что имеет».

Напомним, что Валерий Меладзе негативно в последнее время отзывается о России. Однако он продолжает с успехом зарабатывать деньги в нашей стране. Не так давно, к примеру, у него прошел закрытый концерт в одном из заведений Санкт-Петербурга.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.