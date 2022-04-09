«Второй шанс быть рядом»: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес готовятся к свадьбе

Американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес действительно собралась замуж за артиста, с которым встречалась почти 20 лет назад.

После долгого перерыва Бен Аффлек снова сделал предложение возлюбленной. Пауза в общении не помешала знаменитостям дать друг другу второй шанс.

«Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не принимаем это как должное», — отметила певица на записи для своего личного портала On the JLo.

Дженнифер Лопес крупным планом показала изумрудное кольцо и призналась, что «очень взволнована этой новостью». К слову, пара уже приобрела дом с огромными спальнями для совместного проживания.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес встретилась с поклонниками и покорила их новым образом с яркой блузкой и юбкой в классическом стиле. Артистка дополнила аутфит настоящей леди туфлями на высокой платформе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.