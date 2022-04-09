«Просто не тратить время»: Дмитрий Шепелев высказался после нападков отца Жанны Фриске

Отец наследника Жанны Фриске не стал отвечать оскорблениями в адрес тестя Владимира Фриске, который в день рождения внука выдвинул обвинения в адрес Дмитрия Шепелева.

Телеведущий проигнорировал жестокие слова отца певицы. Дмитрий Шепелев сконцентрировал свое внимание лишь на наследнике, которому недавно исполнилось девять лет.

Мальчик растет без ласки родной матери. Поэтому телеведущий не стал еще больше травмировать сына очередными разборками с родственниками покойной Жанны Фриске.

Вместо этого Дмитрий рассказал о музыкальных способностях сына. Платон Шепелев увлекается игрой на гитаре и старается понять каждую песню, которая попадается ему на пути.

«Про себя подумал, что я сам выбираю просто не тратить время на то, что мне не нравится. Но это выбор, продиктованный возрастом, скорее всего», – лишь такой комментарий оставил в своих соцсетях Шепелев после заявления Фриске.

Напомним, ранее родитель покойной Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в том, что телеведущий отнимает родственников у его внука.

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