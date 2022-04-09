Софья Синицына показала подросшую внучку Марины Зудиной

В прошлом году стало известно, что сын Олега Табакова и Марины Зудиной – Павле Табаков впервые стал отцом. Его возлюбленная Софья Синицына родила дочку Мию. Родители малышки не смогли построить семью, тем не менее, актер уделяет время дочке и сохранил дружеские отношения с ее мамой.

Накануне Софья показала повзрослевшую внучку Марины Зудиной в своих соцсетях. Актриса Малышка надела дорогие ювелирные украшения из ее шкатулки и позировала на камеру. Многие фанаты отметили, что девочка очень похожа на ее звездную бабушку. Да и любовь к украшениям, явно от нее.

Добавим, Марина Зудина не раз признавалась, что любовь к изысканным аксессуарам ей привил покойный муж Олег Табаков.

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