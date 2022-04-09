Гагарина назвала катастрофой выбор участника финала в команде Басты на шоу «Голос. Дети»

Певица Полина Гагарина раскритиковала рэпера Басту на шоу «Голос. Дети». Исполнителю предстояло выбрать участников, которые пройдут в финал проекта от его команды.
Сначала Баста пропустил в финал 12-летнего Елисея Касича, который родом из Минска. Этот подросток, надо сказать, обладает прекрасным голосом и может петь в разных жанрах.
А вот когда Басте предстояло выбрать второго финалиста, то Полина Гагарина в какой-то момент воскликнула: «Катастрофа!» Что она хотела этим сказать не совсем понятно. Возможно, ее не устроил выбор Басты.
В итоге музыкант остановился на 13-летней москвичке Ксении Канн. Она потрясла наставников исполнением легендарного хита Лары Фабиан Je t’aime.
Напомним, что шоу «Голос. Дети» с успехом идет на Первом канале. У проекта очень хорошие рейтинги на телевидении.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.