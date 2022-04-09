Певица Валерия назвала своего фаворита в шоу «Маска»

Певица Валерия является одним из членов жюри шоу «Маска». Накануне она назвала своего фаворита в третьем сезоне, при этом заметила, что выбрать кого-то одного из всех участников – невероятно сложно, так как из выпуска в выпуск они меняются.

«Мухомор постоянно кладет всех на лопатки. Козерог – это просто нечто невероятное! Дракон — это единственная маска, которая растрогала меня до слез. Его песни просто перевернули все внутри. Были выпуски, когда для меня однозначно была фаворитом Пчела, произвела невероятное впечатление», — цитирует Валерию Радио «Комсомольская правда».

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Добавим, в предыдущем выпуске проекта его покинул Руслан Алехно, который скрывался за маской Малыша.

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