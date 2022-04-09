«Спасибо моим поклонникам»: Кристина Орбакайте растрогала милыми кадрами со своими детьми

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» разместила очень трогательные кадры со своими детьми. На них можно увидеть еще совсем маленьких Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клаву Земцову.

Внуки Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой запечатлены на камеру в разные периоды своей жизни.

«Спасибо моим поклонникам за трогательные видео-воспоминания». Кристина Орбакайте

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Напомним, что Кристина Орбакайте – счастливая многодетная мама. У нее трое детей от трех разных мужей. Заметим, что музыкант Владимир Пресняков-младший и бизнесмен Руслан Байсаров были ее гражданскими мужьями. Официально замуж она вышла только за предпринимателя Михаила Земцова.

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