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«Спасибо моим поклонникам»: Кристина Орбакайте растрогала милыми кадрами со своими детьми

Певица и актриса – счастливая многодетная мама.

«Спасибо моим поклонникам»: Кристина Орбакайте растрогала милыми кадрами со своими детьми
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» разместила очень трогательные кадры со своими детьми. На них можно увидеть еще совсем маленьких Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клаву Земцову.

Внуки Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой запечатлены на камеру в разные периоды своей жизни.

«Спасибо моим поклонникам за трогательные видео-воспоминания».

Кристина Орбакайте

Напомним, что Кристина Орбакайте – счастливая многодетная мама. У нее трое детей от трех разных мужей. Заметим, что музыкант Владимир Пресняков-младший и бизнесмен Руслан Байсаров были ее гражданскими мужьями. Официально замуж она вышла только за предпринимателя Михаила Земцова.

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Алла ПугачеваДени БайсаровКлава ЗемцоваКристина ОрбакайтеНикита Пресняков