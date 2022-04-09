Будущая звезда: дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма может пойти по стопам Меган Маркл

В этом году принцессе Шарлотте исполнится семь лет.

Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта в этом году отметит свой седьмой день рождения.

Вместе со старшим братом принцем Джорджем она ходит в частную школу Лондона. Учится Шарлотта успешно, причем, большие успехи делает в скорочтении. Здесь ей просто нет равных в классе. Помимо этого, королевская особо любит актерское мастерство.

«Каждый раз, когда у нее есть время, она устраивает дома целое представление», — пишет Us Weekly.

Поклонники британской королевской семьи считают, что, возможно, в будущем Шарлотта пойдет по стопам своей тети Меган Маркл, которая до встречи с принцем Гарри была актрисой.

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