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«Нужен учитель по китайскому»: Константин Богомолов намекнул, куда может эмигрировать из России

Режиссер по каким-то причинам решил выучить этот непростой язык.

«Нужен учитель по китайскому»: Константин Богомолов намекнул, куда может эмигрировать из России
Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Режиссер Константин Богомолов в соцсетях сделал достаточно неожиданное заявление.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

«Нужен учитель по китайскому. Работать с ребенком и со мной. Что, в общем, одно и то же».

Константин Богомолов

Ранее Константин Богомолов писал в соцсетях, что ищет преподавателя по французскому языку. Он просил всех заинтересованных писать ему в мессенджер.

Напомним, что жена Константина Богомолова светская львица Ксения Собчак недавно продала свою московскую квартиру. Речь идет об апартаментах в Хамовниках.

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КитайКонстантин БогомоловКсения СобчакФранцияХамовники