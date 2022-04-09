Свобода по ошибке: похитителя собак Леди Гаги случайно освободили из тюрьмы

Злоумышленника, который похитил собак Леди Гаги, освободили из тюрьмы по ошибке судей. Преступник должен был отбывать наказание дальше.

Заключенный Джеймс Джексон предстал перед судом Лос-Анджелеса, а на следующий день уже покинул тюрьму. Бюро по расследованию серьезных преступлений ищет ошибочно оказавшегося на свободе преступника. Также ведутся проверки по делу о халатности судей.

Сообщается, что судья не оформил нужные бумаги. Поэтому замены обвинений осужденного на обвинительный акт большого жюри не случилось. Вместо этого напавшего на выгульщика бульдогов Леди Гаги опустили на свободу. Сообщили на NBC LA.

Отметим, что зимой прошлого года в Лос-Анджелесе злоумышленники похитили собак Леди Гаги. При этом преступники были вооружены и стреляли в помощника артистки, который выгуливал питомцев исполнительницы.

Напомним, ранее Леди Гага обратилась к номинантам на «Оскар». Артистка порадовалась за коллегу, которого наградили за умением создавать лучшие прически и наносить точный грим актерам Голливуда.

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