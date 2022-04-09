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Без королевы: Елизавета II пропустит важное мероприятие впервые за 70 лет своего правления

Недавно Ее Величество пересела в инвалидное кресло.

Без королевы: Елизавета II пропустит важное мероприятие впервые за 70 лет своего правления
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II пропустит ежегодную церковную службу по случаю Чистого четверга 14 апреля. Это случится впервые за все 70 лет правления Британией.

Известно, что вместо Ее Величества королевская семья будет представлена ​​принцем Чарльзом и Камиллой. Служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Напомним, в последнее время у 95-летней королевы возникли проблемы со здоровьем. Не так давно она пересела в инвалидную коляску. Тем не менее Елизавета II продолжает работать, решая важные вопросы по видеосвязи из Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mail.

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