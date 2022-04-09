Без королевы: Елизавета II пропустит важное мероприятие впервые за 70 лет своего правления

Недавно Ее Величество пересела в инвалидное кресло.

Елизавета II пропустит ежегодную церковную службу по случаю Чистого четверга 14 апреля. Это случится впервые за все 70 лет правления Британией.

Известно, что вместо Ее Величества королевская семья будет представлена ​​принцем Чарльзом и Камиллой. Служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

больше по теме Елизавета II упростила свое передвижение по Виндзорскому дворцу Королева теперь перемещается с помощью инвалидного кресла.

Напомним, в последнее время у 95-летней королевы возникли проблемы со здоровьем. Не так давно она пересела в инвалидную коляску. Тем не менее Елизавета II продолжает работать, решая важные вопросы по видеосвязи из Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mail.

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