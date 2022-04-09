«Одно лицо»: жена Федука показала сходство мужа и отца

Поклонники Саши Новиковой заявили, что блогер при выборе мужа полагалась на пример отца.

Избранница исполнителя Федука – Саша Новикова – разместила в своих социальных сетях кадры из семейного альбома. На них были изображены отец и муж знаменитости.

Новикова вспомнила, каким был ее отец в молодости. Новикова опубликовала архивный снимок, с которого смотрела малышка Саша и ее отец – ресторатор Аркадий Новиков. Также Новикова добавила снимок, где позировала со своим мужем Федором Инсаровым, выступающим под псевдонимом Федук.

Поклонники знаменитости сравнили две фотографии и заключили, что Саша выбрала мужа по подобию своего родителя. Новикова в прошлом году вышла замуж за артиста Федука, который обладает темной шевелюрой и карими глазами.

Отец Саши Новиковой в молодости носил прическу, как у Федука. И поклонники заметили невероятное сходство между Федуком и Александрой Новиковой:

«Одно лицо», «Девушки выбирают мужей, похожих на отцов», «Правда очень похожи».

Напомним, ранее муж Саши Новиковой сыграл и спел для дочери и жены. Федуку нравится образ примерного семьянина и заботливого отца.

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