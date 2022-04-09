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«Красивая Мишель»: дочь Серова нарядилась в модную рубашку с бахромой и сапоги из замши

Недавно Мишель Серова стала мамой во второй раз.

«Красивая Мишель»: дочь Серова нарядилась в модную рубашку с бахромой и сапоги из замши
Мишель Серова. Фото: соцсети

Дочь Александра Серова – Мишель строит карьеру артистки. Недавно она представила новую песню – «Любимая». А накануне порассуждала с фанатами на тему того, что нужно делать талантливому человеку в современном мире шоу-бизнеса, чтобы стать популярным.

Мишель Серова
Мишель Серова. Фото: соцсети

На днях Мишель побывала на презентации Rutube. Для выхода в свет молодая мама выбрала модную рубашку с бахромой в ковбойском стиле. Образ дополнила сапогами из замши.

Мишель Серова
Мишель Серова. Фото: соцсети

«Красивая Мишель! Хороша! Красотка», — писали восторженные фанаты в комментариях.

Напомним, буквально месяц назад Мишель стала мамой во второй раз. Певица родила сына Макара. Также у нее подрастает дочь Мия, которой в этом году исполнится три года.

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