«Действительно был непростой период»: Анастасия Стежко вспомнила развод с дипломатом

Актриса Анастасия Стежко ответила на вопрос о причине расставания с муже Дмитрием Старостиным.

Артистка разошлась с дипломатом и вернулась работать в Россию.

«Это действительно был непростой период, другая страна, изоляция от работы, близких. Началась пандемия, и несколько месяцев посольство было закрыто, выйти оттуда было почти невозможно. Плюс — маленький ребенок, изменение привычного уклада, я переживала это достаточно тяжело. Только прошлым летом меня, что называется, отпустило, и начался новый этап жизни, уже самостоятельный, в Москве», – рассказала Анастасия.

Стежко отметила, что после развода смогла остаться другом бывшему мужу.

«Сейчас у нас прекрасные отношения, мы родители нашей девочки, каждый день на связи. Но было несовпадение профессиональных интересов. Я поняла, что не могу находиться нигде, кроме России, не представляю себе жизни в другой стране. И как актриса полноценно могу реализовываться только здесь. Но это была не моя инициатива развода», – призналась Стежко в беседе с womanhit.ru.

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